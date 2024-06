New England Patriots investieren in Düsseldorf Garath erhält Sportfelder für knapp zwei Millionen Euro

Die Stadttochter D.Live war für den Bau der Sportfelder damit beauftragt, einen Sponsor zu akquirieren. Dieser fand sich in den New England Patriots. Das NFL-Franchise sponsert bis zu 500.000 Euro. Im Gegenzug erhält die New England Patriots Deutschland LLC Namens- und Brandingrechte mit einer Laufzeit von zehn Jahren für eines der Felder sowie die Möglichkeit zur Nutzung für gemeinsame Projekte in vorher abgestimmtem Rahmen. So wird eines der Felder den Namen „New England Patriots“ tragen, das zweite heißt „Flagfootball-Spielfeld Süd“.