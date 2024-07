Abschied gefeiert Michaela Pfaff verlässt das Garather Zentrum plus

Für den Stadtbezirk 10 ist das Zentrum plus, das dort die Diakonie betreibt, im Kulturhaus Süd angesiedelt. Und dort wurde jetzt ein Abschied gefeiert: Leiterin Michaela Pfaff verlässt nach sechs Jahren an der Spitze des Teams zum 1. August das Zentrum plus und übernimmt eine Stelle bei der Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft Wogedo. Nicht, weil sie sich im Zentrum plus nicht wohlgefühlt hatte, sondern, weil sie sich mit ihren 56 Jahren dachte, wenn nicht jetzt noch mal beruflich was Neues wagen, wann dann. Und diese neue Aufgabe, die sie dort erwartet, habe sie gereizt: Der Aufbau des Bereichs „Community Organizing“ bei der Wogedo, also kurz gefasst der Ausbau der Vernetzungen der Menschen untereinander.