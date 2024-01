Zehn Jahre das Garather Bürgerhaus geleitet Maren Siegel verlässt das Kulturhaus Süd

Mit dem Wechsel kehrt Maren Siegel zurück zu ihren beruflichen Wurzeln. Viele Jahre arbeitete sie in der Jugendförderung, unter anderem im Treff an der Suitbertusstraße. Bevor sie im Sommer 2014 die Leitung der Freizeitstätte übernahm, war sie im Jugendamt Sachgebietsleiterin Bürgerhäuser. Um ihr den Wechsel an die Willi-Becker-Allee in die Innenstadt zu versüßen, hat sie von ihrem Chef wieder die Zuständigkeit für die Bürgerhäuser erhalten. Und in dieses Projekt kann die gebürtige Garatherin nun jede Menge Herzblut stecken: „Die Häuser sollen ja umstrukturiert werden.“