Düsseldorf-Garath : Krabbeln und klettern wie die Ameisen

Die bisherigen Spielgeräte werden auf dem neugestalteten Spielplatz wiederverwendet und in das Konzept rund um das Leben der Ameisen eingebettet. Foto: Sonja Schmitz

Garath An der Emil-Barth-Straße wird der Spielplatz nach Wünschen vieler Kinder aus dem Stadtteil umgestaltet.

Der Spielplatz an der Emil-Barth-Straße ist schön gelegen. Nahe der Urdenbacher Kämpe ist es sehr grün und ruhig dort. Bloß die Vögel hört man zwitschern, wenn der Platz am Vormittag ohne spielende Kinder ist. Die Ausstattung ist in die Jahre gekommen und ziemlich dürftig. Doch das soll sich schon bald ändern. Die Bezirksvertretung 10 (Garath, Hellerhof) hatte die Planung für eine Neugestaltung mit Kosten in Höhe von 320.000 Euro einstimmig beschlossen. Die Stadt erwartet in diesen Tagen den Förderbescheid für den Umbau, der im Frühjahr 2020 fertiggestellt sein soll. Mit den Arbeiten für den „Ameisenspielplatz“ wird in Kürze begonnen.

Nicht nur der Name klingt phantasievoll, auch in die Ausgestaltung sind viele liebevolle Ideen eingeflossen. Zwar passiert es in Düsseldorf häufiger, dass die Wünsche von Kindern bei neuen Spielplätzen einfließen. Doch beim Ameisenspielplatz wurde die Mitarbeit der Kindern zum ersten Mal durch die Servicestelle „Partizipation“ des Jugendrings begleitet. „Dadurch konnten viel mehr Kinder als sonst angesprochen und einbezogen werden“, sagt Katrin Kempf vom Gartenamt.

Die Kinder setzten sich nicht nur für eine Rückkehr der abgebauten Seilbahn ein. Sie entwickelten auch Ideen für ansprechendere Spielgeräte. Unter dem Motto „Das große Krabbeln in Garath“ haben sie für die Federwippen in Form einer Waldameise und einer Schnecke gewählt. Im Mittelpunkt des Spielplatzes steht ein Ameisenkletterhaufen aus wild zusammengesetzten Baumstämmen, die zum Balancieren und Klettern herausfordern, sowie einer Rutsche. Über das Leben der Ameisen finden sich Informationstafeln. Alle bisherigen Geräte, die noch nutzbar sind, werden übrigens wiedereingesetzt – aus Nachhaltigkeitsgründen, wie es in der Beschlussvorlage der Verwaltung heißt.

Hinzu kommt für kleinere Kinder ein Wimmelbereich mit Spielmöglichkeiten und einer zusammenhängenden Sandfläche. Das Spielgerät ist mit dem Rollstuhl befahrbar. Kontrastreiche Spielwürfel, Klang­elemente und ein Sandtisch zum Unterfahren sollen mobilitätseingeschränkten Kindern Abwechslung beim Spielen bieten.