Schüler können ihre Stimmen abgeben Kinder in Garath wählen ein neues Parlament

In den beiden vergangenen Jahren lernten die 23 Jungen und Mädchen des Garather Kinderparlaments viel darüber, wie Demokratie funktioniert. Auch dass es manchmal etwas dauern kann von einer Idee bis zu deren Umsetzung, bemerkten sie. Enrico Swienty, Schulsozialarbeiter der Montessori-Grundschule in Garath stellt den Grundschülern vor, was bisher erreicht wurde: „Wir haben Beispiele aus dem Garather Alltag, so sehen die Mülleimer jetzt hübscher aus“, sagt er. Diese wurden farbig in einer Kunstaktion gestaltet. Außerdem informiert er die Grundschüler über die Aktivitäten des Kinderparlaments: „Wir fahren zusammen ins Düsseldorfer Rathaus, sind auch mal im Landtag, wir reden mit wichtigen Politikern und uns hört auch der Bürgermeister zu“, sagt er. Das Garather Kinderparlament erfülle so sehr wichtige Aufgaben: „Es verstärkt das Verständnis, das Zusammengehörigkeitsgefühl und vielleicht auch so ein bisschen das Heimatgefühl“, erklärt Swienty.