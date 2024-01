Gemeindezentrum im Düsseldorfer Süden Warum das Matthäus-Haus noch nicht in Betrieb ist

Ende November hatte sich Windeln noch zuversichtlich gegeben. Zwar seien noch nicht alle Abnahmen erfolgt, und auch der Aufzug ist noch nicht in Betrieb. Aber aktuell seien keine Hindernisse bekannt. Das war vor zwei Monaten. Am ersten Advent gab es bereits eine inoffizielle Eröffnung mit dem traditionellen Empfang zum Beginn des Kirchenjahres. Rund 200 Gemeindemitglieder kamen an diesem Tag. Alles lief also nach Plan – bis zu einer der Bauabnahmen. Dabei bemängelte die Stadtverwaltung die Notbeleuchtung: zu dunkel und nicht ausreichend, wenn der Strom einmal ausfallen sollte. Dabei geht es vor allem um die Leuchten an den Treppen im Parterre, die zu den Toiletten im Untergeschoss führen.