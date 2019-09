Bezirksvertretung 10 : Hellerhofer sind noch immer ohne Geldautomaten

Garath/Hellerhof Die Bezirksvertretung entscheidet am Dienstag über den neuen Kinderspielplatz in Garath nahe der Urdenbacher Kämpe.

(stz) Die Bezirksvertretung 10 (Garath, Hellerhof) trifft sich am Dienstag, 24. September, in der Freizeitstätte um 16 Uhr zur nächsten Sitzung. Unter anderem stehen diese Themen auf der Tagesordnung:

Geldautomat in Hellerhof Seit der wiederholten Sprengung des Geldautomaten in Hellerhof, zuletzt im Juni, gibt es für die Stadtteil-Bewohner keine Möglichkeit, Bankgeschäfte vor Ort zu regeln. Adelheid Schliwa von der CDU fragt nach, für wann die Aufstellung eines neuen Automaten geplant ist. Sie schlägt als möglichen neuen Standort den Park-and-Ride-Parkplatz vor. Zudem möchte sie wissen, ob der Einsatz des Sparkassenbusses eine Alternative sein könnte.

Umgestaltung Kinderspielplatz Die Bezirksvertreter entscheiden über die Umgestaltung des Spielplatzes an der Emil-Barth-Straße 155. Das Konzept dafür war zusammen mit Kindern entwickelt worden. In Anlehung an die Lage zwischen Wohnquartier und Urdenbacher Kämpe wurde er unter dem Motto „Ameisenspielplatz“ entwickelt. Wenn im Herbst mit dem Bau begonnen werden könnte, sei mit der Fertigstellung im Frühjahr 2020 zu rechnen, so die Verwaltung.