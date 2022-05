Schützen- und Volksfest auf dem Schützenplatz an der Frankfurter Straße : In Garath wird Schützenfest gefeiert

In Garath wird Schützenfest gefeiert

Schützen- und Volksfest auf dem Schützenplatz an der Frankfurter Straße

Düsseldorf Am Sonntag. 8. Mai, findet die große Parade durch den Stadtteil und einem Konzert der Werstener Music Company statt, zum Krönungsball am Dienstag spielen die Swinging Funfares.

(rö) Sogenanntes Kaiserwetter haben sich die Garather Schützen für ihr 52. Schützenfest ausgesucht. Freitagabend ging es schon zünftig los mit der Frühlingsparty im Festzelt auf dem Schützenplatz an der Frankfurter Straße. Bis einschließlich Dienstag reiht sich nun Höhepunkt an Höhepunkt. Im Mittelpunkt steht natürlich Schützenkönig Gregor Jung von der Gesellschaft St. Mathäus. Er steht schon seit zwei Jahren in den Startlöchern, Corona bremste ihn aus.