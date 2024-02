Umzug von Benrath nach Garath Interkulturelles Zentrum eröffnet an S-Bahn-Unterführung

Zunächst muss allerdings der bisherige Welcome Point der Awo aus dem Benrather Bürgerhaus ausziehen. Dieser diente bislang als eine Stelle für Flüchtlingshilfe und war ein Treffpunkt für Migranten. Die Idee der städtischen Welcome Points entstand 2015, nach und nach wurden diese im Stadtgebiet eingerichtet. Doch die finanziellen Mittel sind geschrumpft. Künftig will die Stadt noch 500.000 Euro pro Jahr aus dem Haushalt für die Standorte einplanen – 200.000 Euro weniger als zuvor. Deshalb mussten Standorte in Bilk und Pempelfort schließen. Die weiteren zehn Welcome Points unterschiedlicher Träger werden nun als „Urbane Zentren für interkulturelles Zusammenleben“ geführt. Diese sollen sich nicht nur an Menschen mit Migrationshintergrund richten, sondern die soziale Integration aller Menschen in den Sozialräumen fördern, hieß es bereits im Juni im Ausschuss für Gesundheit und Soziales.