Kinderparlament in Düsseldorf-Garath Grundschüler wählen Vertreter fürs Kinderparlament

Als Wahlhelferinnen fungieren Ingrid Frunzke, Vorsitzende des Seniorenrates, die zudem als Mitglied des Seniorenrates in die Bezirksvertretung (BV) 10 gewählt wurde, und Monika Bos, die neben ihr sitzt. Die Stadtteilpolitikerin sitzt seit 20 Jahren für die CDU in der BV 10. Vor ihnen liegen jeweils zwei Stapel mit Zetteln. Auf der einen Seite die, auf denen die Namen der Wahlberechtigten nach der Zugehörigkeit ihrer Klasse aufgelistet sind. Auf der anderen Seite die Wahlzettel, 163 Stück sind es und damit so viele, wie die Grundschule Schüler hat.