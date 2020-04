Gemeinzentrum in Garath wird endlich gebaut : Baugenehmigung für Gemeindezentrum

Düsseldorf Seit mehr als zehn Jahren plant die Katholische Kirchengemeinde St. Matthäus in Garath ein neues Zentrum. Im Frühjahr sollen die Arbeiten, die dann etwa zwei Jahre dauern werden, endlich beginnen.

Die Gemeinde hatte im Sommer 2018 bei der Stadtverwaltung den Bauantrag gestellt. Immer wieder gab es Änderungen. Wie so oft lag es an Details, die ausgebessert werden mussten. „Nun heißt es studieren, welche zusätzlichen Auflagen es gibt“, sagt Peter Windeln, stellvertretender Vorsitzender des Kirchenvorstands, und ergänzt: „Zum Glück sind diese nach der Sichtung von unseren Planern nicht gravierend.“ Und es sei alles vorbereitet, die Finanzierung durch das Erzbistum gesichert.

Nach Erhalt der Baugenehmigung sind in der vergangenen Woche fast alle ausgeschriebenen Aufträge für die wichtigsten Arbeiten versendet worden. „Sobald uns die Auftragsannahmen vorliegen, kann der Bauleiter in die konkrete Terminplanung einsteigen“, sagt Windeln. Er will sich aber auf keinen genauen Termin festlegen. Im Frühjahr, so sagt er vage, könne mit den Abrissarbeiten der Brandruine begonnen werden.