Katholische Gemeinde Düseldorf-Garath/Hellerhof Matthäus-Haus wird noch später fertig

Eigentlich war die Bauabnahme für den 30. April vorgesehen. Und eigentlich sollte am Sonntag, 4. Juni, ein großes Gemeindefest im neuen Zentrum der katholischen Kirchengemeinde St. Matthäus stattfinden. Doch daraus wird nichts. Die Arbeiten am neuen Gemeindezentrum, am Matthäus-Haus, verzögern sich. Wieder einmal.