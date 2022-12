Wiederholung ist 2023 fest eingeplant Garather Weihnachtsmarkt war ein großer Erfolg

Genau die richtige Entscheidung, sagt BIG-Vorstandsmitglied Jürgen Meier: „Wir sind völlig überrascht worden vom Zuspruch.“ Vor allem am Freitag und Samstag sei es sehr voll gewesen. Am Sonntag habe sich wegen der längeren Öffnungszeiten der Besuch ein wenig entzerrt: „Wir sind alle rundum zufrieden.“ Weil viele Vorräte für den Budenverkauf schon am Freitag zusehends schrumpften, musste am Samstagmorgen nachgekauft werden. Der Vorteil des neuen Standortes: „Wer gekommen ist, wollte explizit zu uns und blieb auch. Das ist bei einem Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone anders“, sagt Meier. Zufrieden seien auch die Vereine und Institutionen, die sich jeweils über einige Stunden hatten präsentieren können. Der Nachwuchs konnte rätseln und basteln, die Älteren unterhielten sich bei Currywurst und Glühwein.