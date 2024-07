Bezirksvertretung gibt Geld für neue Technik Garather Stadtteilbücherei ist ein Treffpunkt für Jugendliche

Was auch die 40-Jährige etwas verblüfft, ist, dass in den vergangenen Monaten immer mehr Jugendliche den Weg in die Einrichtung gefunden haben. Das ergab eine Umfrage unter Nutzern sowie Beobachtungen des Bücherei-Teams: So sei die Einrichtung inzwischen ein Treffpunkt für die Themen gemeinsames Lernen, Referate erarbeiten wie auch Arbeiten an außerschulischen Projekten. Und die Räume würden auch einfach nur als Aufenthaltsort und als Treffpunkt von Gleichaltrigen genutzt. Sie hätten sich im Januar und Februar bis zu 25 Jugendliche zeitgleich in der Bücherei aufgehalten, berichtete el Jerroudi den Stadtteilpolitikern. Ein Grund könnte sein, dass es dort PC-Arbeitsplätze und einen kostenlosen Zugang zum WLAN gibt.