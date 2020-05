Gemeindezentrum in Garath wird endlich gebaut : Abriss für das neue Gemeindezentrum beginnt

Heute starten die Arbeiten in Garath Süd-West. Als Erstes müssen die Schadstoffe aus dem Inneren der schon vor Jahren abgebrannten Gaststätte „Goldenen Rings“ entfernt werden. Die Fertigstellung des Gemeindezentrums könnte zwei Jahre dauern.

Das künftige Gemeindezentrum ist fast schon eine Endlos-Geschichte im Zentrum Garath Süd-West, wo das Caritas-Altenheim, das viel später an der heutigen Stelle geplant war, längst fertig ist.Schon 2007, nach der Fusion der beiden Kirchengemeinden St. Norbert und St. Theresia zu St. Matthäus gab es erste Pläne, und es ging auf die Suche nach einem Grundstück, das 2013 die Gemeinde kaufte: die Brandruine „Goldener Ring“. Die Traditionskneipe war im Juni 2010 abgebrannt. Lange Zeit war die Ruine ein Schandfleck in dem Viertel, bis die Kirchengemeinde zunächst die Bretterwand aufstellte, die sie später mit Graffiti-Kunst verschönern ließ.

In zwei Jahren soll es in Garath-Süd-West noch schöner werden, wenn das zweigeschossige Gebäude steht. Blickfang sind dann die abgerundeten Ecken, der runde Erker und das offene Foyer. Damit passt sich der künftige Gebäudekomplex der Kirche von St. Matthäus an, die der bekannte Architekt Gottfried Böhm gebaut hat. Sein Sohn Peter hat die Bauweise jetzt beim Gemeindezentrum fortgeführt, aber neu interpretiert. So passen auch die gemauerten roten Klinker dann perfekt zu dem Ensemble Kirche und altes Hildegardisheim.