Wegen Gefahr durch Fassadenteile So geht es mit den Mietern der geräumten Wohnungen in Garath weiter

Nach der Räumung von 38 Wohnungen in Garath Ende des vergangenen Monats gehen die Arbeiten an den betroffenen Häusern voran. Mieter der Häuser Adalbert-Probst-Straße 21 und 23 sowie Kapeller Feld 80 hatten spontan ihre Wohnungen räumen müssen, nachdem es zu Bewegungen an den Fassadenplatten gekommen war. Die Aachener Siedlungs- und Wohnungsgesellschaft als Vermieterin sah darin eine Gefahrensituation für die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses.