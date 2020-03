Fachtagung „Freiheit im öffentlichen Raum“ : Wie Menschen mitplanen können

Selina ist besonders eifrig beim Häkeln des Schafwollteppichs, auch Pascal (l.) und Cedric helfen mit. Foto: Andrea Röhrig

In einem großen Zelt auf einer Wiese am Wittenberger Weg wurde gestern über das Thema „Freiheitsgrade im öffentlichen Raum“ diskutiert. Dabei ging es aber auch um konkrete Projekte wie das Wiesencafé.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andrea Röhrig

Wenn einer wissen muss, dass das Sprichwort „Gut Ding will Weile haben“ vor allem in der Baubranche Sinn ergibt, dann doch wohl der Kölner Dombaumeister Peter Füssenich. Wenn auch nicht er persönlich, aber schließlich haben die Kölner Katholiken 632 Jahre auf die Fertigstellung der Kirche gewartet. So lange wird es natürlich nicht dauern, bis das Wiesencafé am Rande Siedlung Wittenberger Weg fertig gestellt sein wird.

Doch seit Künstlerin Ute Reeh 2013 das erste Mal von ihrer Idee erzählte, in dem Viertel einen Treffpunkt schaffen zu wollen, sind schon sieben Jahre ins Land gezogen. Wie bei jedem Projekt gab es auch hier Rückschläge zu überwinden. 2018 stieg die städtische Wohnungsbautochter SWD als Bauherr des Projektes aus. Dabei stand das Geld von der Stadt schon parat. 465.000 Euro hat der Stadtrat für die Umsetzung bereitgestellt.

Die beiden Zehntklässlerinnen Aliya (l.) und Sylvia haben unter anderem den Garten ihrer Maria-Montessori-Gesamtschule geplant. Foto: Andrea Röhrig

Inzwischen hat sich mit der Hochschule Düsseldorf ein neuer Bauherr gefunden. Doch da für die Institution klar sein muss, dass dabei nicht in finanzielle Schieflage gerät, werden die Kosten nun noch einmal genau durchgerechnet. Baubeginn kann laut Reeh nun frühestens im kommenden Frühjahr sein. Das sei dadurch bedingt, dass ja die Bausteine für das Café aus Lehm selber hergestellt würden und vor der Nutzung eine Zeit zum Trocknen brauchen.

Direkt vor Ort wurden weitere Lehmziegel für das Wiesencafé hergestellt. In einem wurde ein Zylinder mit Wünschen mit verbaut. Foto: Andrea Röhrig

Auch, wenn es für viele Außenstehende so aussehen mag, als wäre noch nicht allzu viel passiert, weist die Künstlerin auf das Gegenteil hin. So fand gestern in einem großen Veranstaltungszelt auf der Freifläche am Wittenberger Weg eine Tagung zum Thema „Unendlich viele Freiheitsgrade im öffentlichen Raum“ statt. Mitmachen und -diskutieren konnte jeder, der wollte. Neben den beiden Bürgermeister Klaudia Zepuntke und Wolfgang Scheffler war Diakonie-Chef Torsten Nolting da. Auch Dombaumeister Peter Füssenisch war der Einladung von Reeh nach Garath gefolgt.

Seit 2017 ist die Bodenplatte für das Wiesencafé schon fertig. Gestern diente sie als Fläche für die Bewirtung der Tagungsgäste. Foto: Andrea Röhrig

Kennengelernt haben sich die beiden bei einer Tagung zum Thema Bauhütten anlässlich des Jubiläums des Bauhauses. Er sei sofort von Reeh und deren Idee vom Wiesencafé, das ja letztlich auch als Bauhütte gebaut wird, begeistert gewesen, sagte Füssenich. Reeh wiederum ist froh, in dem Dombaumeister jemanden getroffen zu haben, der einen völlig anderen Bezug zum Thema Zeit hat. Wichtig sei es, auch wenn die Umsetzung eines Projektes einmal länger dauere, die Idee nicht aufzugeben, betonte Füssenich und ließ sich den Mittagseintopf schmecken. Der wurde den Tagungsteilnehmern in von Schülern der Alfred-Herhausen-Förderschüler getöpfertem Geschirr gereicht. Denn auch wenn vom Hochbau auf der seit 2017 fertiggestellten Bodenplatte noch nichts zu sehen ist, ist für das Café schon vieles fertiggestellt und wartet auf seine künftigen Nutzer: neben Schüsseln, Teller und Tassen auch Holz-Möbel, die in der Werkstatt der Hochschule Düsseldorf gefertigt wurden.