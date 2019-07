Garath : Viele Besucher beim Sonnenradfest

Beim Sonnenradfest waren die schattigen Plätze unter den Sonnenschirmen heiß begehrt. Foto: Anne Orthen (ort)

Garath Mehr als 40 Gruppen boten Mitmachaktionen an. Beim Konzert am Vorabend herrschte beste Stimmung.

Isabel Maniura vom Quartiersmanagment spricht zwei ältere Damen an: „Sie haben doch sicher davon gehört, dass die vier Stadtteile nicht mehr nach den Himmelsrichtungen benannt, sondern ansprechende Namen bekommen sollen.“ Sie zeigt ihnen eine Wand, an der die beiden Vorschläge machen können. Während die eine Seniorin abwinkt mit den Worten „es soll alles so bleiben wie es ist“, interessiert sich die andere sehr für die Ideen, die bereits abgegeben wurden. „Schlossparksiedlung“ oder „Kappeler Feld“ steht da unter anderem als Vorschläge für den südöstlichen Stadtteil oder Burgviertel für das südwestliche Gebiet. „Es sind wirklich tolle Ideen dabei“, schwärmt Isabel Maniura, „man hat doch gleich ganz andere Assoziationen, wenn man Altrheinviertel oder Forstrath hört, anstelle von Südost oder Nordwest.“

Das Quartiersmanagement zählt zu den rund 40 Organisationen, Vereinen und Initiativen, die mit einem Stand beim Sonnenradfest vertreten sind. Für die Kleinen gibt es Bastelaktionen, Ballweitwurf oder Drehrad, aber auch die erwachsenen Besucher werden aktiv in das Geschehen mit eingebunden.

Info Drei Bands beim Auftakt-Konzert AlLindaHouse Die Coverband ist in der Freizeitstätte zu Hause und begeistert mit einem breiten Repertoire von Adele über Lindenberg bis Pink Floyd. SchneYdereY Die Garather Band spielt eigene Lieder — träumerisch, phantastisch, rockig. Der letzte Schrei Die Kultband aus Düsseldorf um Frontmann „Chäf Schäfer“ ist bekannt durch Konzerte in ganz Deutschland.

Auf der Bühne wechselt das Programm stetig ab, nach der Präsentation verschiedener Stücke durch den Spielmannszug Blau-Weiß, zeigen zwei Tanzgruppen der Jugendfreizeiteinrichtung St. Matthäus ihre Choreographien. Kleine Kinder hüpfen klatschend vor der Bühne umher, die Erwachsenen suchen nach einem der wenigen freien Schattenplätze. Einige Jungen und Mädchen planschen am Brunnen oder oben auf dem Sonnenplatz in einem der aufgeblasenen Schwimmbecken. Es riecht nach Bratwurst und Waffeln, am Stand der Stadtbücherei stöbern zwei Bücherwürmer und Susanne Kopka von SOS-Kinderdorf Düsseldorf bemalt mit jungen Besuchern Papphäuser. „Sinnbildlich steht diese Aktion für ein Motto des Weltkindertages: Hier darf jeder sein Haus so gestalten, dass er sich besonders wohlfühlt.“