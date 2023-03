Anlaufstelle für Bürger in Düsseldorf-Garath Stadtteilbüro hat wieder geöffnet

Zwei Monate war das Garather Stadtteilbüro in der S-Bahn-Unterführung an der Fritz-Erler-Straße in der Winterpause. Allerdings hatte das nichts mit dem Wetter zu tun, sondern damit, dass Ende 2022 Isabell Maniura ihr Engagement in dem Projekt innerhalb des Stadterneuerungsprojekts Garath 2.0 beendet hatte. Bereits zum 31. März 2022 war der Vertrag von Silke de Roode ausgelaufen. Beide waren 2019 für jeweils drei Jahre von der Stadt eingekauft worden, um das Quartiersmanagement im Stadtteil ans Laufen zu bekommen.