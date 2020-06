Bezirkssportanlage Koblenzer Straße : Sportanlage wird erst später umgebaut

Garath Neben dem ansässigen Fußballverein Garather SV und den American Footballern der Düsseldorfer Panther soll die Sportstätte dann auch weiteren Sportarten – wie Skaten, Klettern oder auch Parcours – ein neues Zuhause bieten. Die Gesamtkosten der Modernisierung belaufen sich auf rund 18,6 Millionen Euro.

(rö) Der geplante Umbau der Bezirkssportanlage Koblenzer Straße verschiebt sich mindestens um ein Jahr. Zwar soll der Stadtrat im September wie geplant über den Ausführungs- und Finanzierungsbeschluss abstimmen, doch der Antrag auf einen Förderzuschuss soll dann erst im kommenden Jahr gestellt werden. Der Hintergrund: Die Zuschussmittel aus dem Städtebauförderungsprogramm werden durch das Planungsamt erstellt und für die Stadt eingereicht. Nach Angaben des Planungsamtes sei eine Antragsstellung zum 30. September für Zuschussmittel von Land-, Bund und EU nicht sinnvoll, da derzeit keine Förderung der Maßnahme zu erwarten sei. Das Planungsamt will den Zuschussantrag jetzt erst zum 30. September 2021 stellen, heißt es in einer Info an die BV 10. Dadurch verschiebt sich auch die Umsetzung der Maßnahme um ein Jahr.