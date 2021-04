Bauaktivitäten in Düsseldorf-Garath : SOS-Kinderdorf-Zentrum macht Fortschritte

SOS-Einrichtungsleiter Herbert Stauber vor der Kita des SOS-Kinderdorfs an der Matthias-Erzberger-Straße, die im August öffnet. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Kita soll zum Start des neuen Kindergartenjahrs am 1. August bezugsfertig sein. Dann zieht die Kita Koblenzer Straße um. Mit der Inbetriebnahme des Mehrgenerationenzentrums HellGa am neuen Standort rechnet Einrichtungsleiter Herbert Stauber bis September.

Der ursprüngliche Zeitplan konnte Corona-bedingt nicht eingehalten werden. Eigentlich sollte das SOS-Kinderdorfzentrum schon fertig sein. Doch jetzt macht der Bau an der Matthias-Erzberger-Straße in Garath täglich Fortschritte. Die Fenster sind bereits eingebaut und die Außenfassade kann sich sehen lassen. Der gesamte Komplex ist mit Holz verkleidet. Sämtliche Leitungen sind verlegt. Einrichtungsleiter Herbert Stauber ist sichtlich zufrieden.

Vor ziemlich genau zwei Jahren, am 4. April, war Grundsteinlegung. Inzwischen kann sich jeder Passant, der vorbeigeht, vorstellen, wie das künftige Zentrum aussehen wird. Es herrscht emsiges Treiben, vor allem im Inneren. Der Innenausbau ist im vollen Gange, Böden werden verlegt, ob nun Fliesen oder Linoleum. Und dies trotz Lockdown. Das war im ersten Lockdown noch anders, einige Firmen gerieten mit ihrer Arbeit in Rückstand und die darauffolgenden Gewerke mussten warten. „Das zog einen ganzen Rattenschwanz hinter sich her, und wir mussten den Bauzeitplan korrigieren“, sagt Stauber.

Info Das ist SOS Kinderdorf in Garath Beginn Seit 2009 bietet das SOS-Kinderdorf in Garath Kindern, Jugendlichen und Familien Hilfsangebote, unter anderem Wohngruppen zur Selbstständigkeit, Tagespflegegruppen für unter Dreijährige Mehrgenerationenhaus Hell-Ga Vielfältige Angebote für jedes Lebensalter

Die Kita, die auf der rechten Seite liegt, ist so gut wie bezugsfertig. „Sie hat absolute Priorität“, sagt der SOS-Einrichtungsleiter, denn mit dem neuen Kindergartenjahr am 1. August soll dort der Betrieb beginnen. Dann sollen die Kindern aus der Kita 1,2,3 an der Koblenzer Straße umziehen. So ist es seit langem geplant, diente die Kita in Modulbauweise doch nur als Übergangslösung. Deren Chefin Bärbel Thorwirth bleibt Leiterin der neuen Kita an der Matthias-Erzberger-Straße, die den Namen Schatzkiste tragen wird. Thorwirth ist bereits mit der Einrichtung der neuen Kita beschäftigt. Möbel sind bestellt, und auch die Planung für die Spielplätze liegt in den letzten Zügen. Neben Rutschen und Sandkästen soll es Pfahlschaukeln, Sand- und Wasserspielgeräte und vieles mehr geben.

Und was passiert mit dem städtischen Kindergarten? Der Betrieb der Einrichtung, die hinter dem Gebäudekomplex liegt, läuft weiter. „Das Gebäude wird erst abgerissen, wenn alle anderen Arbeiten abgeschlossen sind“, berichtet Stauber. Erst dann zögen die Kinder der städtischen Kita an die Koblenzer Straße, Stauber geht von Herbst aus. Dann will SOS auf dem Gelände mit dem Gartenamt einen öffentlichen Spielplatz errichten.

Bezugsfertig sind übrigens schon jetzt die SOS-Kinderhäuser, die auf dem ehemaligen Grundstück der katholischen Kirche an der Carl-Severing-Straße stehen. „Die dortigen Häuser wurden zwar als Letztes gebaut, sind aber als Erstes fertig geworden“, sagt Stauber.

Schon vor mehr drei Jahren haben die Bauarbeiten für das Zentrum begonnen. Es dauerte lange, bis die Baugenehmigung erteilt wurde. Auf dem rund 4200 Quadratmeter großen Grundstück an der Frankfurter Straße/Ecke Matthias-Erzberger-Straße ist ein Komplex aus drei freistehenden Gebäuden entstanden. Mit dem Umzug des Mehrgenerationenhaus HellGa, das noch an der Carl Severing-Straße untergebracht ist, rechnet Einrichtungsleiter Stauber bis spätestens September.