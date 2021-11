Zentrum an der Matthias-Erzberger-Straße ist fertig : SOS-Kinderdorf ist endlich umgezogen

Düsseldorf Nach vielen Verzögerungen geht das Zentrum an der Matthias-Erzberger-Straße jetzt in den Betrieb. Gestern wurde das mit dem Lichterfest gefeiert. Nur der öffentliche Spielplatz muss noch fertig gestellt werden.

Die Umzugskartons sind noch nicht alle ausgeräumt, doch die Zimmer sind inzwischen alle eingerichtet. Keine Selbstverständlichkeit, gab es doch immer wieder Lieferschwierigkeiten bei den Büromöbeln. Auch die Leitungen für Computer und Telefon stehen, so dass am heutigen Montag nicht nur bei Herbert Stauber, sondern im ganzen Haus die Arbeit aufgenommen werden kann.

Wie ein Kapitän, der bis zuletzt auf der Brücke seines Schiffes bleibt, hat auch der Einrichtungsleiter als Letzter die alten Räumlichkeiten verlassen. Mitgenommen an Mobiliar hat er nur seinen Bürostuhl. Der ist neu, aber schon eingesessen. Außerdem darf im neuen Büro die große Tafel nicht fehlen, die die Entwicklung des SOS Kinderdorfs in der Landeshauptstadt seit zwölf Jahren zeigt. „Ein Stück Zeitgeschichte.“, sagt Stauber

In drei Gebäude ist der Komplex an der Matthias-Erzberger-Straße aufgeteilt. Links ist das pädagogische Zentrum mit zahlreichen Besprechungszimmern sowie Büros für die Mitarbeiter, in der Mitte die Kita, die ihren Betrieb schon im August aufgenommen hat.

Das Café ist das Herzstück, sozusagen das Stadtteilwohnzimmer und die Wohlfühlzone. Der Umzug des Cafés ging schnell, schließlich ist der Raum an der Carl-Severing-Straße nur wenige Meter entfernt. Wie der alte Standort künftig genutzt wird, ist noch unklar. Fest steht, dass auch in Zukunft die ehemalige Kirche, die am Wochenende von der „Freien Christengemeinde Fountain Gate“ genutzt wird, weiter betrieben wird. Vor allem der große Raum ist schon jetzt begehrt. Beispielsweise für Chorproben. „Dort ändert sich nichts. Wir haben demnächst nur ein größeres Angebot“, sagt Stauber. So seien Vereine aus dem Düsseldorfer Süden willkommen.