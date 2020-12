Aktion aus dem Stadtteilerneuerungsprojekt Garath 2.0 : In Garath gehen zur Weihnachtszeit die Lichter an

In Garath gehen zur Weihnachtszeit die Lichter an

Garath Am 14. Dezember sollen in ganz Garath Weihnachtslichter brennen. Mehrere Einrichtungen illuminieren dafür ihre Fenster und Türen. Auch die Anwohner sind aufgefordert, ihre Wohnungen und Häuser zu schmücken.

(rö) Viel Weihnachtsbeleuchtung gibt es in Garath bislang nicht. Das soll sich nun ändern. Garath wird am Montag, 14. Dezember, von 17 bis 20.30 Uhr in einem anderen Licht erstrahlen. Gemeinsam mit zahlreichen Einrichtungen startet das Quartiersmanagement Garath 2.0 die Aktion „Garath leuchtet“. Vereine, Einrichtungen und Gewerbetreibende werden ihre Gebäude, Geschäfte oder auch das Umfeld besonders beleuchten. Finanziert wird die Aktion aus dem Stadtteilerneuerungsprojekt. Auch alle Bewohner sind aufgerufen, mitzumachen.