Die umbenannte Freizeitstätte Garath wurde für knapp sechs Millionen Euro saniert und umgebaut So schön ist das Kulturhaus Süd

Aber wie es immer so ist, wenn irgendwo mehr gemacht werden muss, als nur ein paar Nägel in die Wand zu schlagen: Es hakt an der einen oder anderen Stelle. Zuerst war die Lüftungsanlage so laut, dass man sie nicht in den Betrieb nehmen konnte, um die Künstler verstehen zu können. Dann war der große Saal so kühl, dass die Mitglieder der Bezirksvertretung 10 bei ihrer Rückkehr für die Sitzungen des Stadtteilparlamentes dick eingemummelt der Kälte trotzen mussten. Weil ein Schlüssel im Schloss stecken blieb, konnte die Heizungsanlage an jenem Abend nicht höher gedreht werden. Doch das wird sich alles einspielen. Wie auch, dass die Feuerwehr bald keine Brandwache mehr abstellen muss. Die Brandmeldeanlage ist zwar aufgeschaltet, aber noch nicht vom TÜV abgenommen. Das könnte vielleicht heute im Laufe des Tages passieren. Andernfalls kommt jeweils ein Feuerwehrmann morgen am späten Nachmittag (17 Uhr) oder am Abend (20 Uhr) zu dem Vergnügen, sich bei der Premiere des „Kino Süd“ den Film „Mrs. Harris und ein Kleid von Dior“ anschauen zu dürfen.