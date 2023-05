Garather Schützenverein feiern am Wochenende Die neuen Schützen-Majestäten sind weiblich

Bis Dienstag zum großen Krönungsball im Festzelt, das auf dem Garather Schützenplatz steht, hat Ludwigs noch Zeit, sich ein Kleid zu kaufen: „Aber das schaffe ich, kein Problem.“ Sie hat sich allerdings überlegt, bei offiziellen Terminen bei befreundeten Schützenvereinen in ihrer Schützenuniform zu gehen, denn sie ist ja nicht die Frau an der Seite eines Schützenkönigs. In vielen Düsseldorfer Schützenvereinen dürfen die Frauen nach wie vor nicht an den Schieß-Wettbewerben um die Königswürde teilnehmen. Das ist in Garath seit der Gründung anders. Und auch im Vorstand gibt es zwei Frauen: neben Jessica Roenz als zweite Schriftführerin noch die erste Schriftführerin Sylvia Wrobel.