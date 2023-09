Mehrgenerationenhaus in Düsseldorf-Garath Sabine Kopka vom „HellGa“ geht in den Ruhestand

Als Chefin des Mehrgenerationenhauses musste Kopka allerdings noch zwei Umzüge überstehen. Als das Gemeindezentrum abgerissen wurde, ging es übergangsweise in die ehemalige Kirche an der Carl-Sevenig-Straße, die am Wochenende von der „Freien Christengemeinde Fountain Gate“ genutzt wird, und erst dann in den Neubau. Das Mehrgenerationenhaus liegt jetzt im rechten Teil des Gebäudekomplexes an der Matthias-Erzberger-Straße. Und der dortige Mittelpunkt ist immer noch das Café „HellGa“. „Hier spielt sich einfach alles ab“, sagt Kopka. Es treffen sich die Frauen aus der Ukraine ebenso wie die Mütter der Kita-Gruppe. Es ist ein Ort der Begegnung mit anderen Menschen und fördert Strukturen des Miteinanders und kann Menschen aus der Isolation verhelfen. Daran hat Sabine Kopka großen Anteil.