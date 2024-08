Antwort der Stadt auf SPD-Anfrage Der Stadtteil Garath profitiert weiterhin von EU-Fördermitteln

Denn zur Europawahl gab es nirgendwo in Düsseldorf so viele Stimmen für die rechtspopulistische Partei AfD wie in Garath. „Vielleicht hätte diese Auflistung, wenn sie früher veröffentlich worden wäre, der AfD ein paar Stimmen weniger gebracht“, sagt Schnieder in der jüngsten Sitzung vor der Sommerpause. Die AfD hatte vor der Europawahl die Auflösung der Europäischen Union gefordert. So hatte es im Leitantrag der Partei gestanden. Doch die EU ist nicht nur auf der großen Bühne aktiv, sondern auch vor Ort, was meistens vergessen wird.