Fortführung von Projekt Garath 2.0 Neues Quartiersmanagement stellt sich vor

Das Stadtteilerneuerungsprojekt Garath 2.0 kann weitergehen. Nachdem der Stadtrat im Mai 2023 das Nachfolgeprojekt „Garath 2.0, Ein Stadtteil in Bewegung“ auf den Weg gebracht hatte, stehen bald die nächsten Förderzusagen für die Umsetzung von Maßnahmen an. So sollen bis Ende 2026 weitere rund 15 Millionen Euro in die Weiterentwicklung des Stadtteils fließen; etwas mehr als ein Drittel steuert die Stadt aus der eigenen Tasche bei. Derzeit wartet die Verwaltung auf positiv ausfallende Förderbescheide.