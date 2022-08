Bauzeit betrug vier Monate : Neuer Spielplatz bei SOS geht in den Betrieb

Am neuen SOS-Familienzentrum ist nun auch ein neuer Kinderspielplatz entstanden, der am Dienstag freigegeben wird. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Am Dienstag kann endlich der Kinderspielplatz an der Matthias-Erzberger-Straße in Betrieb genommen werden. Damit ist nach vier Monaten Bauzeit nun auch der letzte Baustein aus dem Projekt des SOS-Kinderdorfs fertiggestellt, meldet die Stadt. Weil der Träger dort einen neuen Komplex baute mit einem Familienzentrum und dem Mehrgenerationenhaus Hell-Ga, musste der dafür gewichene Spielplatz an anderer Stelle neu errichtet werden. Direkt gegenüber der Caféteria des Familienzentrums befindet sich nun, jenseits der Garather Schlossallee, der Bereich für die kleineren Kinder, die hier eine Spielanlage mit einer niedrigen Rutsche und einen Wassermatschbereich vorfinden. Der Spielbereich für Schulkinder bietet zahlreiche Klettermöglichkeiten und eine Freifallrutsche. Außerdem gibt es eine Dreifach-Schaukel mit einem Babysitz.