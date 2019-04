Garath 2.0 : Neue Namen für Garaths Zentren

Garath Die Benennung der Zentren nach Himmelsrichtungen prägt sich nicht ein. Für griffigere Namen sind die Ideen der Bürger gefragt.

Silke de Roode hat schon in verschiedenen Stadtteilbüros gearbeitet. Aber solch eine große Resonanz in der Bürgerschaft wie in Garath hat sie bislang noch nicht erlebt. Allein in der Zeit von Mitte November bis Ende Februar kamen 180 Besucher in das Büro an der Fritz-Erler-Straße, um sich zu informieren, Anregungen zu geben und Beschwerden zu äußern. So viele wie in manch anderen Städten nicht im gesamten Jahr, erklärte de Roode in der Sitzung der Bezirksvertretung 10. Zusammen mit ihrer Kollegin Isabel Maniura und Jana Lauffs vom Planungsamt gab sie einen Zwischenbericht über das Projekt Garath 2.0, mit dem der Stadtteil aufgewertet werden soll. Sie gaben einen Ausblick auf die anstehenden Maßnahmen.