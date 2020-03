Freizeitstätte Garath : Gemeinsame Aktivitäten halten jung

Über ihr ehrenamtliches Engagement sind Inge Schmerbeck und Käthe Treudt Freundinnen geworden. Unter anderem haben sie den Chor „Die Südsinger“ mit ins Leben gerufen. Der lädt für den 23. März zum Frühlingskonzert.

Was kann einem Schöneres passieren, als über das ehrenamtliche Engagement auch noch eine gute Freundin zu finden? Ein wunderbarer Nebeneffekt für Käthe Treudt und Inge Schmerbeck, die sich bereits über ihre Arbeit an der Grundschule Südallee kannten: Treudt leitete dort die OGS, Schmerbeck engagierte sich beim Kulturführerschein. Die beiden Damen, heute 73 und 78 Jahre alt, sind die Strippenzieherinnen bei mehreren Seniorenprojekten. Angefangen hat es damit vor rund fünf Jahren, als Inge Schmerbeck den Stammtisch-Süd ins Leben rief, der den Untertitel trug „Zu zweit ist man weniger allein“.

Wer mitsingen will, zahlt pro Probe einen Euro, damit werden die Kosten gedeckt, unter anderem die Bezahlung des Chorleiters. Wenn ab dem Sommer die Freizeitstätte umgebaut wird, zieht der Chor vorübergehend in das Hellerhofer Johanneshaus. Doch das große Frühlingskonzert am Montag, 23. März, findet noch in der Freizeitstätte statt. Dabei stehen Düsseldorfer Mundartlieder im Vordergrund. Damit auch alle Gäste mitsingen können, werden Liedtexte verteilt. Die Düsseldorfer Mundartautorin Monika Voss hat eigens für den Chor das Lied „Tulpen aus Amsterdam“ mit einem Mundarttext versehen.