Spielplatz Peter-Behrens-Straße : Kinder planen Wasserspielplatz mit

Die Fläche an der Peter-Behrens-Straße wird neu gestaltet. Im Frühjahr 2021 soll der Spielplatz fertig sein.

Mia und Lea gehen in die SOS-Kita Schatzkiste an der Koblenzer Straße – in die Gruppe der Vorschulkinder. Gemeinsam mit ihren Erziehern haben sich die beiden Mädchen und ihre Altersgenossen überlegt, was sie sich für die Umgestaltung des Spielplatzes an der Peter-Behrens-Straße wünschen. Der wird nämlich in einen Wasserspielplatz umgestaltet. Sobald die Bezirksregierung die Planung abgenickt hat und die Stadt den Förderbescheid erhalten hat, kann es losgehen. Allerdings glaubt Gartenamtsmitarbeiter Alexander Richter nicht daran, dass die Arbeiten vor Herbst starten werden. Die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2021 geplant.