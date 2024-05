Gesamtschule in Düssedlorf-Garath Kein Platz für eine Hausmeisterwohnung

Inhaltlich zu der geäußerten Sorge der BV-Mitglieder über die vielen Vorfälle, heißt es von Stadtseite weiter: „An allen städtischen Schulen findet leider ab und zu Vandalismus statt. Dieser ist insgesamt betrachtet jedoch seit Jahren konstant niedrig. Auch an der Stettiner Straße gibt es diese Einzelfälle von üblichem Vandalismus. So wurde in den vergangenen drei Jahren nach Schulschluss einmal in das Hausmeisterbüro eingebrochen und es wurden einmal Schäden an Fenstern der Sporthalle verursacht.“