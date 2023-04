Kulturhaus Süd Hiltrud Hora mit Party in den „Un-Ruhestand“ verabschiedet

So gesehen hätte der Zeitpunkt für den Wechsel in den Ruhestand für Hiltrud Hora nicht besser sein können: Weder in der Umbauphase der Garather Freizeitstätte zum Kulturhaus Süd, noch in der Corona-Pandemie, in der veranstaltungsmäßig nichts oder so gut wie nichts mehr lief. Zum 1. Mai und damit fast ein halbes Jahr nach der Neueröffnung und des erfolgreichen Neustarts des Kulturprogramms im sanierten Haus kann die 65-Jährige dessen künftige Ausgestaltung nun entspannt in die Hände von Thomas Zaß legen.