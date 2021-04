Ärztliche Versorgung im Statdbezirk in Düsseldorf : Garath hat jetzt wieder zwei Kinderärzte

Düsseldorf Wer Kinder hat, weiß wie wichtig es ist, einen guten Kinderarzt in der Nähe zu haben. In Garath spitzte sich die Situation zu, nachdem ein Kassensitz 2019 nach Benrath verlegt worden war.

(rö) Ende 2019 war die Sorge im Stadtbezirk 10 groß, dass es Probleme bei der Abdeckung mit Kinderärzten geben könnte. Im Laufe des Jahres hatte ein Kinderarzt seinen Kassensitz in einen anderen Stadtbezirk verlegt. Auf Anfrage der SPD berichtete die Verwaltung in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung 10 nun Erfreuliches: Die einzig in Garath verbliebene Kinderarztpraxis hat einen zweiten Kassenarztsitz erhalten, so dass die Praxis nun als eine Gemeinschaftspraxis geführt wird. Damit sei der frühere Stand von zwei Kassenarztsitzen im Bezirk 10 wiederhergestellt, teilte das Gesundheitsamt mit. Früher hätten sich die beiden Kassenarztsitze auf zwei Einzelpraxen verteilt. Darüber hinaus befindet sich das Gesundheitsamt im Austausch mit der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein, um auch weiterhin eine ausreichende Versorgung zu gewährleisten und relevante Veränderungen zu begleiten.