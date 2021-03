Bewohner melden Feuer an der Kurt-Tucholsky-Straße : Feuerwehr löscht Brand in leerstehender Wohnung

Die Feuerwehr wurde Dienstagnachmittag zu einem Feuer in einem Hochhaus in Garath gerufen. Foto: Christoph Schroeter

Düsseldorf Die Kriminalpolizei ermittelt. In der leerstehenden Wohnung in dem Hochhaus, in dem 140 Menschen leben, waren Einrichtungsgegenstädne in Brand geraten. Der entstandene Sachschaden ist laut Feuerwehr gering; es kamen keine Menschen zu Schaden.

In einem Hochhaus an der Kurt-Tucholsky-Straße in Garath hat es am Dienstagnachmittag gebrannt. Bewohner hatten das Feuer in einer leerstehenden Wohnung im siebten Obergeschoss gemeldet. Ein Atemschutztrupp der Feuerwehr brachte die Flammen schnell unter Kontrolle. Der Schaden blieb laut Feuerwehr gering, es kamen keine Menschen zu Schaden. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Weil es sich bei der Einsatzstelle um ein Hochhaus handelt, in dem 140 Menschen leben, alarmierte der Disponent der Feuerwehrleitstelle direkt rund 70 Einsatzkräfte, die zu dem Brand ausrückten. Als nur vier Minuten später die ersten Einheiten der Wache Frankfurter Straße eintrafen, stieg bereits dunkler Rauch aus der Wohnung, teilte die Feuerwehr mit.

In der derzeit unbewohnten Wohnung brannten Einrichtungsgegenstände, die die Feuerwehrleute schnell löschen konnten. Da die Tür des Appartements über einen Laubengang zu erreichen war und somit nicht direkt mit dem Treppenraum verbunden war, blieb dieser rauchfrei. Die rund 140 gemeldeten Menschen in dem Gebäude konnten während des Feuerwehreinsatzes in ihren Wohnungen bleiben. Nach kurzer Zeit konnten viele Kräfte schon wieder zu ihren Wachen zurückkehren.

(rö)