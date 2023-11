Komplette Fertigstellung im April 2024 Eröffnung des Matthäus-Hauses am 1. Advent

Zum Neujahrsempfang, den die katholische Kirchengemeinde St. Matthäus traditionell am 1. Advent feiert, lädt sie am Sonntag, 3. Dezember, ein. Nach der Messe um 11 Uhr haben die Gemeindemitglieder keinen weiten Weg: Es geht direkt ins gegenüber liegende Matthäus-Haus. Dort soll erstmal inoffiziell das neue Gemeindezentrum eröffnet werden. Es ist die Generalprobe in den neuen Räumlichkeiten, bevor im Frühsommer das Haus bei schönem Wetter eingeweiht wird, nachdem die Eröffnung mehrfach verschoben werden musste. Corona und immer wieder Lieferschwierigkeiten verhinderten das. Doch nun ist der Bau endlich fertig – nach mehr als vierjähriger Bauzeit, von den Vorbereitungen, Planungen und Genehmigungen ganz zu schweigen.