Düsseldorf-Garath : Drei Autofahrer bei Auffahrunfall leicht verletzt

Garath (RP) Am Mittwoch gegen 21.15 Uhr sind auf der Frankfurter Straße drei Fahrzeuge in einen Unfall verwickelt worden. Ein 36-jähriger Fahrer eines VW fuhr an einer roten Ampel auf zwei wartende Pkw auf, die beide auf die A59 Richtung Leverkusen auffahren wollten Es wurden laut Polizeiangaben drei Personen leicht verletzt.

