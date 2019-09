Gesamtschule Stettiner Straße : Eine Schule wächst

Am Montagmorgen wurde die Übergabe des Anbaus an der Schule gefeiert. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Gestern ging an der Gesamtschule Stettiner Straße offiziell der naturwissenschaftliche Anbau in den Betrieb. Mitte 2020 soll alles fertig sein.

Lilav ist elf und geht in der Gesamtschule Stettiner Straße in die sechste Klasse. Sie wird die Möglichkeit haben, an Ort und Stelle sogar ihr Abitur zu machen. Das, so sagte es Schuldezernent Burkhard Hintzsche gestern morgen bei der Übergabe des neuen Anbaus, sei ein wesentlicher Punkt dafür gewesen, dass Stadtrat und Verwaltung sich 2016 dafür entschieden, am Standort Fritz-Henkel-Hauptschule eine Gesamt­schule aufzubauen. Inzwischen ist diese auf vier Jahrgänge angewachsen. Parallel dazu läuft die Hauptschule aus.