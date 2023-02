Jeden Donnerstagabend gibt es im Kulturhaus Süd wieder einen Film für sechs Euro Eintritt zu sehen Das Kino Süd ist gut angelaufen

Sie ist ganz zufrieden mit den Besucherzahlen. Gleich zur Wiedereröffnung am 1. Dezember konnte das Kino Süd zu „Das Kleid von Dior“ 102 Besucher willkommen heißen. Das ist bislang der am besten besuchte Film. Zur Premiere von Kaffee & Kino mit „Oskars Kleid“ waren es 33 Besucher. „Die Nachfrage steigt“, sagt Siegel. Das gilt übrigens auch für die Kulturabende: So war der Abend mit Wolfgang Schmickler ausverkauft, und auch für Ass-Dur gibt es keine Tickets mehr. An den Kinoabenden ist ab 16 Uhr das Café geöffnet. Das, so hofft Maren Siegel, soll im April dann auch außerhalb der Kulturtermine seine Türen öffnen können. Derzeit läuft gerade das Auswahlverfahren für das Personal, da das Kulturhaus-Café künftig in Eigenregie führen wird.