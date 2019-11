Düsseldorf-Garath : Ideen für einen schöneren Platz neben der Trinkhalle

An der Carl-Friedrich-Goerdeler-Straße konnten Bürger Kritik und Anregungen liefern. Sie wünschen sich einen schönen Treffpunkt.

Die Arbeit zur Verschönerung des Stadtteils geht weiter: Zu einer Ideenwerkstatt waren gestern die Garather auf den Platz vor dem Spielplatz an der Friedrich-Goerdeler-Straße eingeladen. Anwohner, Lehrer und Schüler von der gegenüberliegenden Alfred-Herrhausen-Schule lassen sich nicht lang bitten und kommen in den weißen Pavillon, den die Mitarbeiter von Stadtverwaltung und Quartiersmanagement aufgestellt hatten, um Kritik und Anregungen zu geben.

Zwar nutzen viele Bürger den Kiosk auf den Vorplatz. Ihnen missfällt aber, dass dadurch ein Treffpunkt für die Trinkerszene entstanden ist. Zwei ältere Damen regen an, dass nahe des Kiosks eine öffentliche Toilette eingerichtet werden sollte, damit nicht die Büsche für die Hinterlassenschaften genutzt werden, wie es häufig der Fall sei. Aus diesem Grund sollten am besten gleich die Büsche am Kiosk entfernt werden, so ein weiterer Vorschlag.