Auch Zuschauer sollen sich vorher testen lassen : Vortrag über Starkregenereignisse im Düsseldorf Süden

Düsseldorf Am Dienstag wird ab 17 Uhr in der Aula der Gesamtschule Stettiner Straße getagt. Zuschauer sollen sich vorher testen lassen.



Austausch mit der LEG Lange hat man sich bei dem Unternehmen wohl geziert, der Einladung der BV 10 nachzukommen, aber für den kommenden Dienstag hat sich ein Vertreter der Wohnungsgesellschaft LEG angesagt. Die Stadtteilpolitiker wollen Auskünfte sowohl über den Wohnungsbestand des Unternehmens wie auch mögliche Bau- oder Umbaumaßnahmen erhalten. Die LEG steht in Garath schon seit längerem stark in der Kritik. Unter anderem sollen Wohnungen von ihr leerstehen.

Vorstellung Bezirkssozialdienst Die städtische Abteilung für den Stadtbezirk 10 hat eine neue Leiterin, die sich in der Sitzung nicht nur den Bezirkspolitikern vorstellt. Zudem gibt sie Auskunft darüber, ob und welche Veränderungen es in Corona-Zeiten in den Familien in Garath und Hellerhof gibt. Der Bezirkssozialdienst ist Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger im Stadtbezirk in familiären, sozialen und erzieherischen Fragen. Auch Kinder und Jugendliche können sich an die Mitarbeiter wenden, wenn sie Hilfe benötigen.