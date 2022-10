Die Bezirksvertretung 10 bekommt einen neuen Bezirksbürgermeister : Wechsel des Bezirksbürgermeisters

Jürgen Bohrmann Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Im November soll Jürgen Bohrmann (SPD) gewählt werden. Sein Stellvertreter soll der jetzige Amtsinhaber Klaus Erkelenz (CDU) werden. Weil die CDU in der BV nur einen Sitz mehr hat, bot man der SPD das nach der Wahl an.

Von Andrea Röhrig

Ein Wechsel des Bezirksbürgermeisters von Schwarz zu Rot so mitten in der kommunalen Legislaturperiode, und das so ganz ohne Streit. Gibt’s nicht – doch im Stadtbezirk 10, zuständig für die beiden Stadtteile Garath und Hellerhof.

In der Sitzung am 22. November will die BV 10 ohne Zwang ihren neuen Spitzenmann wählen, und das soll der SPD-Mann Jürgen Bohrmann sein. Zum 1. Dezember soll er sein Ehrenamt aufnehmen. Sein Stellvertreter soll der jetzige Bezirksbürgermeister Klaus Erkelenz (CDU) werden; der dafür in der gleichen Sitzung von seinem Amt zurücktreten wird. Die CDU erfüllt damit eine Zusage, die sie nach der Kommunalwahl im September 2020 gegeben hat. Damals hatte sie bei der Auszählung auf Stadtbezirksebene knapp die Nase vorn. „Es waren nicht so viele Stimmen Unterschied zur SPD“, erläutert Klaus Erkelenz. Das Resultat: Die CDU hat sechs Sitze in der BV 10, die SPD nur einen weniger.

Klaus Erkelenz tritt jetzt für zwei Jahre in die zweite Reihe. Foto: Endermann, Andreas (end)

Als strahlender Sieger fühlte man sich bei der CDU deshalb nicht. Und weil Erkelenz ein Fair-Play-Spieler ist, dem die Sache immer wichtiger als eine Parteizugehörigkeit ist, kam man auf die Idee, die fünfjährige Amtsperiode zu teilen: Zunächst kommt Erkelenz zwei Jahre ans Ruder, dann folgt für zwei Jahre ein SPD-Politiker. Das letzte Jahr vor der nächsten Kommunalwahl 2025 will Erkelenz an die Spitze der Bezirksvertretung zurückkehren. Einige seiner Herzensprojekte, die er auch wegen des Stillstandes in der Corona-Pandemie nur anschieben konnte, will der frisch gewordene 70-Jährige weiter federführend in der Hand halten. Dazu gehören die Neugestaltung der Hellerhofer Mitte und der enge Austausch mit den im Stadtbezirk tätigen Wohnungsunternehmen. Denn es fehlt hier vor allem an passendem Wohnraum für Senioren und junge Familien. Dazu soll es noch im Oktober eine Konferenz im Stadtteil geben.

Gedacht war der Tausch damals übrigens zwischen Erkelenz und seinem Vorgänger im Amt, dem SPD-Mann Uwe Sievers, der seit der Wahl 2020 stellvertretender Bezirksbürgermeister ist. Auch dieser wird am 22. November zurücktreten. Aus „persönlichen Gründen“ musste er aber ablehnen, wieder Bezirksbürgermeister zu werden: „Das Amt braucht die ganze Aufmerksamkeit seines Inhabers“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch dafür hat der pensionierte Richter, der als akribischer Arbeiter bekannt ist, derzeit keine Zeit. Er wird künftig als normales BV-Mitglied seine Fraktion unterstützen.

Uwe Sievers tritt aus persönlichen Gründen kürzer. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Natürlich habe man sich im SPD-Ortsverein Garath-Hellerhof Gedanken darüber gemacht, ob man die Spitzenposition nach Sievers‘ Absage nicht mit einer Frau besetzen kann“, sagt die Ortsvereinsvorsitzende Ursula Holtmann-Schnieder, vor allem wenn man jemanden wie Christiane Sieghart-Edel in seinen Reihen hat. Doch die derzeitige Fraktionssprecherin winkte schnell ab. Noch einmal Bezirksbürgermeisterin zu werden, sei nicht ihre Perspektive, sagt Sieghart-Edel und verweist darauf, dass sie diese Position in der allerersten Bezirksvertretung 10 Mitte der 70er Jahre als damals Mitt-Zwanzigerin innegehabt habe: „Ich weiß also, wie viel Arbeit das ist.“ Die recht frisch pensionierte Lehrerin genießt derzeit ihre Freizeit, etwa bei Reisen mit ihrem Mann. Den Fraktionsvorsitz behält sie aber erst einmal.

Deswegen schickt die SPD nun einen ewigen Genossen ins Rennen: Jürgen Bohrmann. Ihm wird nachgesagt, dass er seit vielen Jahren mit diesem Amt liebäugelt. Bohrmann selber gibt sich im RP-Gespräch zurückhaltend: „Ich könnte mir vorstellen, es zu machen.“ In Garath ist er fest verwurzelt und dabei mit dem früheren Bezirksbürgermeister Klaus Mauersberger gut befreundet, auch wenn dieser in der CDU ist.

Bei der CDU wolle man Bohrmann mittragen, sagt Mauersberger, der aus Zeitgründen selbst nicht mehr Mitglied in der BV ist. Er sitzt aber noch für einen Teil von Garath und Hellerhof im Stadtrat und ist Vorsitzender des CDU-Ortsverbandes Garath/Hellerhof und hat deswegen beim Tausch ein Mitspracherecht.

Eine Legislaturperiode saß auch schon Jürgen Bohrmann im Stadtrat: Weil CDU-Mann Harald Wachter kurz vor der Kommunalwahl 2014 seine Kandidatur für den Stadtrat zurückziehen musste, gelang Bohrmann der Sprung in das Stadtparlament. 2020 verlor er seinen Sitz an Newcomer Peter Labouvie (CDU). Auch bei der Landtagswahl in diesem Frühjahr hatte Jürgen Bohrmann für die Genossen seinen Hut in den Ring geworfen. Er unterlag dem CDU-Mann Peter Blumenrath deutlich.

Doch nun kann Bohrmann zwei Jahre zeigen, was er kann. Wer ihn kennt, bezeichnet ihn gerne als „netten Kerl.“ Seit Mitte des Jahres leitet der Vorruheständler die Geschichtswerkstatt Garath-Hellerhof und ist zudem Mitglied bei den Garather Jonges und den Schützen und der Bürgerinteressengemeinschaft Garath (BIG). Bohrmann ist seit dem 15. Lebensjahr SPD-Mitglied. Seit mehr als 20 Jahren engagiert er sich in der Kommunalpolitik. Seine frühe Kindheit verbrachte er in Bilk. 1966 zog er mit den Eltern nach Garath und lebt seitdem in einem Haus der Rheinwohnungsbau.