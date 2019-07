Ersatzbau in Düsseldorf : Garath bekommt neuen Jugendclub

Garath Für die marode Einrichtung an der Lüderitzstraße wird an der Theodor-Litt-Straße für 3,3 Millionen ein Ersatz gebaut. Auf dem alten Areal kann sich SPD-Ratsfrau Ursula Holtmann-Schnieder Wohnbebauung vorstellen.

Kommunalpolitiker sind derzeit nicht um ihr zumeist ehrenamtliches Engagement zu beneiden. Sie werden beschimpft und bedroht oder ihnen wird vorgeworfen, nichts für die Bürger zu tun. Doch dann gibt es diese Tage, die das Gefühl geben, sich nicht umsonst zu engagieren. Solch einen Tag konnte die SPD-Ratsfrau aus dem Stadtbezirk 10, Ursula Holtmann-Schneider, genießen. Seit 15 Jahren kämpft sie für den Neubau der maroden Jugendfreizeiteinrichtung an der Lüderitzstraße. Freitag wurde nun endlich der Grundstein gelegt. Direkt neben dem Gymnaisum an der Koblenzer Straße an der Theodor-Litt-Straße.

Dass die Jugendfreizeiteinrichtung an der Lüderitzstraße so lange ihren Dienst versehen musste, war anfangs nicht so geplant. Mehrere solcher Einrichtungen bestehen in Düsseldorf aus Planungsbaracken von Großbaustellen, wie die in Lichtenbroich aus welchen vom Bau des Rheinufertunnels, weiß Dutenhöfer zu berichten. In Garath hatte der Jugendclub zwei nebeneinander stehende Häuser, von denen eines wegen Schimmelbefalls seit drei Jahren schon nicht mehr genutzt werden kann. Deswegen mussten die Kinder, die diesen Teil nutzten, mit ins andere Haus ziehen, das eigentlich den Jugendlichen vorbehalten war. Doch die Enge hat dem Zulauf nicht geschadet, berichtet der Jugendamtsmitarbeiter: „Wir haben stadtweit Nutzerzuwächse, auch am Garather Standort.“ Die neue Einrichtung soll unter anderem ein Café, einen Proberaum für Bands sowie einen Fitnessraum erhalten. Die anderen Bereiche sind durch mobile Trennwände vielseitig nutzbar, auch von Vereinen.