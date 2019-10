Düsseldorf-Garath : Orthodoxe Feier auf dem Schützenplatz

Garath Die äthiopisch-eritreische Gemeinde beging mit rund 1000 Besuchern ihr Kreuzerhöhungsfest in Garath.

Auf dem Garather Schützenplatz an der Frankfurter Straße feiern nicht nur die Schützen ihre Feste. Aus dem nördlichen Teil von Nordrhein-Westfalen kamen kürzlich die Mitglieder der äthiopisch-eritreischen Gemeinde zusammen, um das Kreuzerhöhungsfest zu begehen. Nach Angaben der Gemeinde kamen zur mehrstündigen Zeremonie um die 1000 Gläubige. Schließlich ist es in den beiden Nachbarländern Äthiopien und Eritrea das größte Fest des Landes.

Auch das regnerische Wetter hielt viele Gemeindemitglieder nicht davon ab, nach Garath zu reisen, viele davon kamen aus dem Ruhrgebiet. Gekleidet in festlich bunten Gewändern wird die Zeremonie mit Gebeten und Gesang begonnen. Mit der Feier wird an das Auffinden des Kreuzes durch Helena erinnert, der Mutter von Konstantin des Großen. Anschließend gibt es ein Feuer. Priester Beza Mengistu leitete die Zeremonie wie es in der orthodoxen Tewahedo Kirche üblich ist mit vier weiteren Priestern.