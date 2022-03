Stadtteilerneuerungsprojekt Garath 2.0 : Abschied von der Quartiersmanagerin

Silke de Roode war von Oktober 2018 bis jetzt Quartiersmanagerin in Garath. Dabei stieß sie viele Projekte an. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Silke de Roode hatte in ihrem Garather Büro am Dienstag ihren letzten Arbeitstag. Das Projekt läuft erstmal bis Jahresende weiter. Im nächsten Jahr soll die Fortführung durch die Stadt neu ausgeschrieben werden.

Der Abschied von der Garather Quartiersmanagerin Silke de Roodes lief ohne großes Tamtam. Am Dienstag hatten sie ihren letzten Arbeitstag im Stadtteilbüro an der Fritz-Erler-Straße. Seit Herbst 2018 wirkte sie im Stadtteil – finanziert über das Stadtteilerneuerungsprogramm Garath 2.0. Eigentlich sollte das Quartiersmanagement-Projekt schon Ende 2021 auslaufen, doch wegen Corona kam alles anders. „Wegen der Pandemie konnten wir einiges von dem nicht umsetzen, was wir geplant haben. Weil deswegen noch ein zeitliches Budget auf dem Konto übrig geblieben war, wurde das Projekt zunächst bis Ende März verlängert“, sagt Silke de Roode.