Garath : Zu wenig Personal für Abenteuerspielplatz

Garath Der Spielplatz ist für viele Kinder ein zweites Zuhause. Er muss immer schließen, wenn die Leiterin Doris Wolters in den Urlaub geht, denn seit zwei Jahren ist die zweite Stelle nicht besetzt. Sie wird im Mai endlich ausgeschrieben.

„In meiner Kindheit war ich hier jeden Tag. Jetzt kann ich mit meinen Kindern hier nur einzelne Tage in der Woche hin“, sagt Sonja Bergmeier, die nun mit ihren vier Kindern und ihrer Mutter auf dem Spielplatz ist. Der Familie gefalle der Abenteuerspielplatz so gut, dass sie am liebsten die ganze Woche hier verbringen würden, so Bergmeier. Nach fast zwei Jahren doppelter Arbeitsbelastung für Wolters und gekürztem Programm für die Familien ist nun ein Ende in Sicht: Im Mai wird endlich die zweite hauptamtliche Stelle ausgeschrieben. „Wir hätten das gerne schon viel früher getan“, sagt Armin Neth vom städtischen Jugendamt, das den Spielplatz betreibt. „Der Abenteuerspielplatz leistet einen großen Beitrag zur Arbeit mit Kindern im Stadtteil“, so Neth. Aus verwaltungstechnischen Gründen sei die Stelle jedoch lange Zeit blockiert gewesen. Neth: „Jetzt hoffen wir, dass bereits in diesem Sommer eine zweite Person bei der Betreuung hilft.“