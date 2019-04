Katholische Gemeinde St. Matthäus : Frauen von St. Matthäus machen mit bei Maria 2.0

An der Kirche von St. Matthäus in Garath Südwest hängt ein Banner für die Aktion Maria 2.0. Foto: Andrea Röhrig

Garath/Hellerhof Ihren Anfang nahm die Aktion „Maria 2.0“ in Münster. Genauer gesagt in einem Lesekreis katholischer Frauen der Heilig-Kreuz-Gemeinde. Dort, so heißt es auf der Facebookseite der Initiative, sei Anfang Januar die Stimmung gekippt: wegen der Missbrauchsfälle und der andauernden Ausgrenzung von Frauen in der katholischen Kirche.

Von Andrea Röhrig

Um zu zeigen, wie wichtig Frauen in den Gemeinden sind, haben sie zu einem einwöchigen Kirchenstreik katholischer Frauen aufgerufen. Vom 11. bis 18. Mai sollen diese keine Kirche betreten und keinen Dienst tun. In dem Aufruf heißt es weiter: „Wir alle wissen, wie leer dann die Kirchen sein werden und wie viel Arbeit unerledigt bleiben wird. Wir feiern die Gottesdienste auf den Kirchplätzen, vor den Kirchentüren.“

Der Aktion haben sich einige Frauen aus der katholischen Gemeinde St. Matthäus (Garath/Hellerhof) angeschlossen. Sie haben Postkarten entworfen und verteilen diese mit einem Flyer im Düsseldorfer Süden. Sie weisen daraufhin, dass das Zusammenleben in ihrer Gemeinde zwar geprägt sei von gegenseitiger Wertschätzung, dennoch litten auch dort viele Frauen und Männer schon lange an den Strukturen in der Amtskirche.