Schützenfeste in Düsseldorf Frauen- und Jugendpower zum Garather Schützenfest

Über das Wetter konnten sich die Garather Schützen schon mal nicht beklagen. Das blieb bis Dienstagabend, dem Abschluss des Festes mit dem Königsball, bei denen die neuen Majestäten gekrönt worden sind, einwandfrei und bekommt die Schulnote eins. Und die kann eigentlich auch auf alle anderen Programmpunkte angelegt werden. Während so mancher Schützenverein in der Landeshauptstadt über Nachwuchssorgen klagt, sind die Garather da bestens aufgestellt. Und so ist immer ein früher Höhepunkt des Schützenfestes der Samstagabend, wenn nach der offiziellen Begrüßung ab 20 Uhr die Jungschützen das Zepter übernehmen und ein selbst zusammen gestaltetes Programm darbieten. Da musste dann auch die Fortuna ins zweite Glied treten, die an dem Abend ja ihr wichtiges Spiel um den direkten Aufstieg in Kiel hatte.