Interationaler Tag des Baumes : Eine Stechpalme für den Garather Schlosspark

Doris Törkel (r.) und Matthiss Pasch gießen die neue Palme. Foto: (c)Landeshauptstadt Düsseldorf/Melanie Zanin

Düsseldorf Zum Internationalen Tag des Baumes am Sonntag hat das Gartenamt ein Exemplar am Viehbach gepflanzt. Früher gab es in den Grünanlagen viele Stechpalmen, sie stehen inzwischen unter Schutz.

Zum Internationalen Tag des Baumes am Sonntag hat das Gartenamt eine Stechpalme am Viehbach im Garather Schlosspark gepflanzt. Die Stechpalme ist der Baum des Jahres. Damit folgt die Stadt ihrer Tradition, jedes Jahr zum Internationalen Tag des Baumes, ein Exemplar des Baums des Jahres in Düsseldorf zu pflanzen. Doris Törkel, Leiterin des Gartenamts, und Matthias Pasch, Abteilungsleiter Gartenanlagen, haben den Baum symbolisch angegossen.

„Die Stechpalme steht beispielhaft für gelungenen Artenschutz. Noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts waren ihre Bestände stark zurückgegangen, weil sie damals als Dekoration an Feiertagen genutzt wurde“, sagt Törkel. Nach der Bundesartenschutzverordnung ist die Stechpalme heute besonders geschützt. Die Bestände haben sich erholt und sind wichtige Bestandteile der Artenvielfalt in der Landschaft. „Der neu gepflanzte Baum passt hervorragend in den Garather Schlosspark, der mit dem Umbau und der anschließenden Begrünung der Gewässer ebenfalls gerade ökologisch aufgewertet wurde.“

Die Stechpalme ist Teil der Neu-Begrünung der Gewässer nach den Bauarbeiten im Schlosspark. 2020 hatte der Bergisch-Rheinische Wasserverband den Garather Mühlenbach und den Viehbach naturnah umgestaltet und damit die Wasserrahmenrichtlinie der Europäischen Union umgesetzt. Dabei entstanden an den Kaskaden im Bachverlauf zwei Sohlgleiten. Das sind wasserbauliche Treppen, die es Fischen und anderen Wasserlebewesen einfacher machen, durch Barrieren im Bachverlauf hindurchzuschwimmen. Für die Bauarbeiten mussten die Böschungsbereiche zunächst gerodet werden.

Das Gartenamt hat sie nach Abschluss der Arbeiten wieder begrünt und dabei ökologische Gesichtspunkte sowie die gestalterischen Prinzipien der denkmalgeschützten Parkanlage berücksichtigt. Neben Gräsern, Bodendeckern und vorwiegend immergrünen Gehölzen verleiht die Stechpalme den Wasserkaskaden wieder ein romantisch-landschaftliches Stimmungsbild.